Владельцы "Альфа-банка" подали в суд на американское СМИ

Совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан обвинили американский ресурс BuzzFeed в дискредитации.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на APNews.

Истцы обвиняют руководство ресурса в публикации так называемого досье, в котором утверждалось, что "Альфа-банк" был причастен к приписываемым Москве попыткам оказать влияние на ход предвыборной кампании в США в 2016 году.

Исковая жалоба касается главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса.

Размер требуемой компенсации не раскрывается.

Как сообщается, в январе телекомпания CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке вскоре после Нового года руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей тогда еще избранного президента.

BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц этого документа. Трамп назвал соответствующие публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Позднее BuzzFeed признал, что точность содержания досье в принципе не проверялось, так как оно "потенциально не поддается проверке".