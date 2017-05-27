Ярославский купил компанию Абрамовича по добыче железной руды

Александр Ярославский

Компания BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского, приобрела предприятие EVRAZ Sukha Balka, которое специализируется на добыче железной руды.

Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

Как сообщается, в структуру комбината входят две шахты – "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. В прошлом году компанией было реализовано более 2,5 млн тонн аглоруды.

Сумма сделки составила 110 млн долларов, что сопоставимо с уровнем оборотного капитала и долга железнорудного предприятия.

Как сообщалось в начале мая, в Кривом Роге шахтеры рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" бастовали, требуя повышения зарплаты.

В частности, администрация "Евраз Сухая Балка" пообещала протестующим с 1 мая повысить зарплаты на 12%, однако горняки соглашаются на не менее 20% и последующее поэтапное повышение на 30% до августа.

В итоге горняки добились повышения на 20% с 1 июня.

Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды. Входит в группу Evraz (РФ).



Компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), владеет 99,2521% акций рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка".



Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине.

Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.