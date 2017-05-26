В Украине может появиться собственный лоукостер - Омелян

В этом году может быть создана национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНІАН.

"Я надеюсь, что в этом году будет создана национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок. Переговоры продолжаются (по созданию национального авиаперевозчика - ЭП). Сейчас они идут хорошо. Конечно, пока мы не поставим подписи, говорить о чем-то рано, но нет сомнения, что переговоры завершатся успешно ", - сказал министр.

Он отметил, что на данный момент также ведутся переговоры с иностранными авиакомпаниями о начале полетов в Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы две авиакомпании объявили о начале полетов в Украину со следующего года ... У меня были переговоры с итальянской авиакомпанией. Билет у них даже дешевле автобусного", - сказал Омелян.