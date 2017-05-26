Минэкологии необходимо 584 миллионов гривен дофинансирования

Министерство экологии и природных ресурсов просит Министерство финансов предусмотреть 583, 906 миллиона гривен дополнительного финансирования при подготовке проекта изменений в государственный бюджет на 2017 год.

Об этом сообщают Українські Новини.

"Минэкологии обратилось к премьер-министру и Министерству финансов с просьбой во время внесения изменений в закон "О государственном бюджете на 2017 год" увеличить бюджетные назначения общего фонда", - сообщили в Министерстве.

В частности, необходимо 31 173,7 тыс гривен на бюджетную программу "Развитие материально-сырьевой базы", 2 837 тыс гривен - на "Руководство и управление деятельностью в зоне отчуждения", 391 434,6 тыс гривен - "Взносы Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие" и в счет ядерной безопасности ЕБРР", 112 535,6 тыс гривен - на "Исполнение работ в сфере поведения с радиоактивными отходами неядерного цикла, строительство комплекса "Вектор" и эксплуатацию его объектов".

А также 20 153,9 тыс гривен - на "Поддержку экологически безопасного состояния в зоне отчуждения и безусловного отселения" и 97 771,8 тыс гривен - на "Поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС".