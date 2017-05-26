Кабмин уволил главу Гослесагентства – Гройсман

Кабинет министров принял решение об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристины Юшкевич.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Решение принято (об увольнении Юшкевич – Ред.), оно сегодня в секретариате Кабинета министров и готовится к подписанию", – сказал глава правительства.

Как сообщалось, 26 апреля 2017 года Кабинет министров назначил Кристину Юшкевич главой Государственного агентства лесных ресурсов.

С июня 2016 года она занимала должность временно исполняющего обязанности главы ведомства.

Согласно обнародованной экс-главой Одесской обладминистрации Михеилом Саакашвили выписке из протокола заседания Кабинета министров от 18 мая, причиной увольнения стало выявленное несоответствие Юшкевич занимаемой должности по результатам испытательного срока.