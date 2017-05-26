Германия отказалась выдать Украине беглого банкира Курченко

Германия отказала в экстрадиции в Украину бывшего председателя правления Укрсоцбанка Бориса Тимонькина.

Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"По экстрадиции мы получили отказ. Причем Германия обратила внимание на несколько аспектов при отказе. В частности, на якобы давление со стороны представителей Генеральной прокуратуры, посещавших Германию для проведения допроса Тимонькина, и его адвокаты ссылаются на давление. В данный момент мы проверяем эту информацию. Также было акцентировано внимание на якобы отсутствие условий содержания в месте лишения свободы или месте несвободы, где бы Тимонькин находился до суда. Третий аспект - угроза здоровью Тимонькина в связи с болезнью", - сказал он.

По его словам, несмотря на отрицательное решение Германии у следствия Генпрокуратуры остаются вопросы к Тимонькину.

Также замгенпрокурора сообщил, что практики повторного обращения с запросом об экстрадиции в рамках одного уголовного производства не существует.

Как сообщали Українські Новини, осенью 2016 года Генпрокуратура предоставила Германии дополнительные гарантии для экстрадиции в Украину экс-банкира Тимонькина.

Бориса Тимонькина относят к преступной группировке Сергея Курченко.

Ему инкриминируют подделку документов и хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Прежде всего речь идет о нелегальной торговле сжиженным газом.

В июне 2014 года Тимонькина объявили в розыск. Помимо этого, в Германии с осени 2013 году ведется следствие по подозрению в отмывании денег через фирму Sparschwein Gas GmbH, которая управляет сетью газовых автозаправок, которые в 2012 году приобрела группа компаний СЕПЕК Сергея Курченко.

В июне 2015 года Тимонькин был задержан в Германии. Тогда немецкий суд принял решение о доэкстрадиционном аресте.

13 июля ГПУ попросила Германию выдать Тимонькина Украине, направив соответствующий запрос. "В соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей, Германия и Украина обязаны выдавать друг другу всех лиц, преследуемых правоохранительными органами за совершение уголовных преступлений", - говорилось в сообщении ГПУ.

Позже Тимонькин обратился к властям Германии с прошением о предоставлении ему статуса беженца.