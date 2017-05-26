Гройсман отчитался о полумиллиардном увеличении поступлений с таможни

Ежедневные поступления платежей с таможни на сегодня составляют 1,3 млрд грн – это на 500 миллионов больше, чем ранее.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы имеем рост, причем существенный, поступлений от украинской таможни. Начался процесс наведения порядка на таможне, хотя до порядка еще очень далеко", - сказал он.

"Раньше ежедневное поступление от таможенных платежей было 800 млн, сегодня – не менее 1,3 млрд грн в день. Представьте, какая разница где-то девалась от махинаций", - отметил Гройсман.

Напомним, с начала года в государственный бюджет было перечислено 94,4 млрд гривень таможенных платежей. Таможни ГФС перевыполнили запланированные показатели по поступлениям на 11,1 млрд гривень.

Экономическая правда