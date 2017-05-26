Все разделы
Укр / Рус

Вопрос автомобилей с иностранными номерами требует диалога - Гройсман

Пятница, 26 мая 2017, 11:55

Премьер-министр заверил, что правительство присоединится к профильному комитету Рады для решения вопроса нерастаможенных автомобилей.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос во время "часа вопросов к правительству".

"На базе комитета налоговой и таможенной политики создана рабочая группа. Мы готовы к ней приобщить свою позицию", - сказал Гройсман.

"Вопрос [нерастаможенных автомобилей - ЭП] неоднозначный, и я просил бы всех нас проявить лидерские позиции, позволяющие нам сохранить государственный интерес. Надо обсуждать, находить выход из этой ситуации. Мы готовы, как правительство, присоединиться к этому процессу на базе комитета, но только после внесения предложений и согласований в парламенте", - заявил он.

Читайте также: Автошопинг по-украински. Что будет с автомобилями на иностранных номерах

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Гройсман таможня
Материалы по теме
НАПК проверило декларацию Гройсмана, но результат не может обнародовать 25 мая 2017, 19:48
Гройсман: отставка Кутового - продуманное решение 24 мая 2017, 12:01
Гройсман рассказал, когда назначат нового министра аграрной политики 23 мая 2017, 20:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте