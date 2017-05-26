Вопрос автомобилей с иностранными номерами требует диалога - Гройсман

Премьер-министр заверил, что правительство присоединится к профильному комитету Рады для решения вопроса нерастаможенных автомобилей.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос во время "часа вопросов к правительству".

"На базе комитета налоговой и таможенной политики создана рабочая группа. Мы готовы к ней приобщить свою позицию", - сказал Гройсман.

"Вопрос [нерастаможенных автомобилей - ЭП] неоднозначный, и я просил бы всех нас проявить лидерские позиции, позволяющие нам сохранить государственный интерес. Надо обсуждать, находить выход из этой ситуации. Мы готовы, как правительство, присоединиться к этому процессу на базе комитета, но только после внесения предложений и согласований в парламенте", - заявил он.

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Экономическая правда