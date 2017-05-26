В Украине осталось 90 банков

Количество коммерческих банков в Украине в январе-апреле уменьшилось с 96 до 90.

Об этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка, передают "Українські новини".

Так, в апреле количество банков уменьшилось с 92 до 90 (на 1 мая), а с начала года - с 96. За апрель с рынка были выведены Финбанк и Диамантбанк. В 1-м квартале банковский рынок покинули Платинум банк, банк Народный капитал, Фортуна-банк, Вектор банк.

Из 90 банков - 38 банков с иностранным капиталом и 17 - со 100%-ым иностранным капиталом.

Напомним, количество коммерческих банков в 2016 году уменьшилось на 21 - со 117 до 96.