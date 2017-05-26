Суд отменил ликвидацию "Банка Михайловский"

Окружной административный суд Киева по иску компании "Экосипан" отменил решения Нацбанка и Фонда гарантирования о неплатежеспособности "Банка Михайловский", введении в него временной администрации и ликвидации.

Об этом сообщает Finclub.

Суд констатировал, что перечисление 1,507 млрд грн со счета ООО "Инвестиционно-расчетный центр" на счета физлиц хоть увеличило обязательства ФГВФЛ, но не было "операциями банка", поскольку "Банк Михайловский" не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента.

Исходя из этого, суд решил, что "Банк Михайловский" не осуществлял операции, вследствие которых его обязательства перед физлицами в пределах гарантированной суммы выросли за счет уменьшения обязательств перед юридическими лицами. А значит, причин для неплатежеспособности не было.

При этом суд отказался "обязать НБУ совершить все необходимые действия по восстановлению функционирования ПАО "Банк Михайловский" в качестве банка".

Нацбанк готовит апелляцию.

"Национальный банк не соглашается с решением Окружного административного суда города Киева, который 15 мая 2017 года вынес постановление, частично удовлетворив иск ООО "Экосипан" и отменив решение НБУ об отнесении "Банка Михайловский" в категорию неплатежеспособных и ликвидации этого банка, а также оба решения ФГВФЛ", – сообщили в Нацбанке.

НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

По информации Нацбанка, с 20 мая банк провел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на миллиард гривен - с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

По данным НБУ, по состоянию на 23 мая 100% акций банка принадлежало ООО "Экосипан", 92,5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.

В банке "Михайловский" заявили, что Полищук 19 мая продал свою долю акций в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% акций банка, однако в НБУ заявили, что не согласовывали продажу банка. Кроме того, 20 мая председатель правления ПАО "Банк Михайловский" Игорь Дорошенко сообщил НБУ, что оставил должность 18 мая.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".