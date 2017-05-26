НБУ ослабил курс гривни на 1 копейку
Пятница, 26 мая 2017, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 26 мая на 1 копейку и установил его на уровне 26,27 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,46 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6864 гривни.
Напомним, Нацбанк укрепил официальную гривню на 25 мая на 4 копейки и установил его на уровне 26,26 за доллар.
Экономическая правда
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