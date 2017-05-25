"Новая Почта" жалуется на давление со стороны ГФС

Сотрудники ГФС вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на сортировочной станции компании Новая почта, куда поступают посылки с международных направлений.

Об этом сообщила компания на своей странице в Facebook.

"Не предоставляя никаких объяснений, они осматривают все без исключения посылки, несанкционированно фотографируют и снимают на видео прием посылок авиа- и даже автомобильных рейсов и мешают их обработке, создавая искусственные препятствия. При этом каких-либо нарушений, которые бы давали основания для такого углубленного внимания, не выявлено", - сообщили в Новой почте.

Компания отмечает, что необоснованное вмешательство в ее работу со стороны ГФС приводит к задержке доставок клиентам и к наложению штрафных санкций со стороны других государственных органов.

"Мы хотим привлечь к этому как можно более широкое внимание общественности и медиа. ГФС имеет право совершить проверку, однако сейчас препятствование работе нашего таможенного пункта происходит вопреки действующему законодательству", - заявляет Новая почта.

Служба также напоминает, что за январь-апрель 2017 года Новая почта Интернешнл доставила в Украину свыше 2,2 млн международных отправлений.

"Учитывая несколько информационных атак на Новая почта Интернешнл со стороны заинтересованных лиц/предприятий, мы делаем вывод о том, что эти акции спланированы и направлены на то, чтобы дискредитировать компанию. О цели дискредитации мы можем лишь догадываться. Мы ожидаем прекращения неправомерных действий со стороны внутренней безопасности ГФС. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд, поскольку сейчас наши с вами права и интересы находятся под угрозой", - резюмирует компания.

Экономическая правда