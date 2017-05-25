В Украине запустят первый банк без отделений

Команда экс-топ-менеджеров Приватбанка Fintech Band анонсировала запуск нового сервиса, первого в Украине исключительно мобильного банкинга.

Об этом сообщил один из основателей Fintech Band Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Новый мобильный банкинг будет работать под брендом iBox Bank. Компании iBox Bank и Fintech Band готовятся представить кредитную карту и мобильное приложение этой осенью.

Банк планирует предоставлять кредитные лимиты до 100 тыс. грн с льготным периодом до двух месяцев, начислять высокий процент на остаток собственных средств на карте, а также возвращать проценты от покупок (кешбэк).

Помимо самого приложения, в арсенале банка — терминалы iBox (более 5300 по всей стране), из-за этого пополнение карт и работу с платежами планируется сделать более удобными, чем в любом другом банке.

Мобильный банкинг имеет определённую специфику. Во-первых, у банка не будет отделений. Во-вторых, для его использования будет нужен смартфон.

"Мы долго спорили с владельцами банка, насколько Украина готова к такому формату. Ведь mobile-only банков и в мире-то немного! Но, в конце концов, пришли к выводу, что это было бы безумием открывать отделения в XXI веке. А смартфоны сегодня есть уже почти у каждого второго украинца", — пишет Дубилет.

Отмечается, что отделения — одна из главных расходных статей у банков. Благодаря тому, что у нового сервиса их не будет, удастся экономить колоссальные деньги. За счет этого можно будет инвестировать в мобильное приложение.

О самом же приложении Дубилет пока ничего не рассказал, ограничившись лишь заявлением, что никогда раньше команде не приходилось инвестировать столько сил и денег в приложение.

"Мы договорились с владельцем, что мы не просто будем поставлять в банк ИТ-решения. Мы будем вылизывать все бизнес-процессы. У нас долгосрочный контракт, потому мы будем делать всё, чтобы клиенты этого банка получили лучшие условия и лучший сервис в Украине" — отметил Дубилет.

Запуск мобильного банкинга произойдет осенью, но предварительная регистрация для желающих открыта уже с сегодняшнего дня. Отмечается, что заинтересованные пользователи могут оставить свой адрес электронной почты и получить приглашение одними из первых стать клиентом нового мобильного сервиса.

Fintech Band — ИТ-компания, создана бывшими топ-менеджерами "Приватбанка". Компания предоставляет ИТ-, маркетинговые и операционные услуги банкам в Украине и в других странах.

itc.ua