Из "Еврогазбанка" было выведено 3,3 млрд – Фонд гарантирования

Независимая оценка активов "Еврогазбанка" показала, что его реальная стоимость более, чем вдвое меньше указанной в документации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

"В структуре активов "Еврогазбанка" кредитный портфель составляет 82,4%, а его стоимость "на бумаге" в 3,6 млрд грн независимые субъекты оценочной деятельности оценили в 1,6 млрд грн", - сообщает Фонд.

"Почти 92% кредитного портфеля юридических лиц "Еврогазбанка" были сформированы по принципу финансовой пирамиды. За период 2012-2014 годов из банка было выведено 3,3 млрд грн средств путем кредитования структур косвенно связанных с менеджментом банка", - сообщает Фонд.

Кредиты выдавались для уплаты процентов по ранее полученным займам. Обязательства указанных структур перестали обслуживаться сразу после введения в банк временной администрации.

Также установлено, что в течение года руководство банка осуществило замену высоколиквидного обеспечения общей стоимостью 540 млн грн в малоликвидные. На сумму 400 млн грн обеспечение было выведено без всякой замены.

Общая стоимость ликвидационной массы "Еврогазбанка" "на бумаге" составляет 4,37 млрд грн, а оценочная – 16,9 млрд грн.

Расходы Фонда гарантирования на выплаты гарантированной суммы вкладчикам этого банка составили 1,21 млрд грн. Общая сумма акцептующих кредиторских требований составляет 2,14 млрд грн.

Ранее Фонд гарантирования вкладов обратился к Национальному банку с предложением об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Еврогазбанк".