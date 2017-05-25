Украина прекратит пассажирское железнодорожное сообщение с РФ - российские СМИ

Украина готовится к полному запрету на железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом со ссылкой на источники пишет "Коммерсант".

В УЗ заявили, что "никакого решения на этот счет на данный момент не принято".

По информации издания, запрет на пассажирские перевозки введут с 1 июля 2017 года. Это решение будет обосновано тем, что РЖД продолжает отправлять поезда в подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.

Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава рассказал изданию, что сейчас пассажиропоток с Россией уже сократился более чем на 60 процентов, но все равно составляет почти 2 миллиона человек в год.

К запрету на пассажирские перевозки, по данным "Коммерсанта", уже готовится беларусская авиакомпания "Белавиа", которая ведет переговоры об увеличении рейсов из Москвы в Киев через Минск.

Напомним, с 25 октября 2015 года прекращено пассажирское авиасообщение между Украиной и РФ.

Экономическая правда