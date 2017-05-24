Госбанки не будут докапитализировать за счет бюджета

Проект бюджетной резолюции на три года не предусматривает докапитализацию госбанков с 2018 года за счет бюджетных средств.

Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы на финальной стадии разработки бюджетной резолюции на три года. Мы не предусматриваем с 2018 года каких-либо капитализаций банков, это наша стратегическая позиция", - сказала Маркарова, представляя проект реформирования государственного банковского сектора.

Напомним, государство за последние 9 лет потратило на докапитализацию государственных банков почти 90 миллиардов гривен.