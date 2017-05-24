Украина за два года полностью откажется от антрацита — Насалик

Украина в 2019 году сможет полностью отказаться от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы.

Об этом на заседании правительства сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Антрацитовая группа полностью замещается газовой группой угля. То есть, мы планируем, что в 2019 году будем полностью независимы от антрацитов. Разумеется, концепция направлена на собственную добычу газового угля", - сказал Насалик.

По его словам, в этом году Украина потратит 7 млн тонн антрацитового угля - вместо 10,6 млн тонн в 2016 году.

"Наша цель - увеличение добычи угля с одновременным переводом шахт на полностью самоокупаемый период, а также решение экологических и социальных проблем. Сегодня все без исключения шахты убыточны", - добавил Насалик.

Напомним, Насалик заверил, что через год и два месяца в Украине не останется ни одной убыточной шахты.

Экономическая правда