Порошенко просит открыть доступ к базам таможенных деклараций

Президент Петр Порошенко поручил Министерству финансов и главе Государственной фискальной службы открыть доступ к базам данных таможенных деклараций.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания в Волынской облгосадминистрации, передает "Интерфакс-Украина".

"Я ставлю первым приоритетом, чтобы мы гармонизировали таможенное законодательство, которое дает нам возможность со странами Евросоюза – не в качестве жеста доброй воли, а как обязанность, на основании подписанного соглашения – на базе гармонизированного законодательства не позже, чем с 1 января 2018 года запустить доступ к базам данных", – сказал Порошенко.

По словам главы государства, в таком допуске к базам данных таможенных деклараций были крайне не заинтересованы таможенники и контрабандисты.

Порошенко поручил соответствующим структурам провести координационное совещание и предоставить предложения по этому вопросу.

Напомним, официальный журнал Евросоюза в понедельник 22 мая обнародовал решение об отмене визовых требований для граждан Украины. В ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.