Формула "Роттердам+" несет коррупционную угрозу - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко усматривает угрозу в схеме "Роттердам+" и призывает народных депутатов принять закон, вводящий рентные платежи на уголь.

Об этом он заявил, выступая перед депутатами Верховной Рады.

"Тема угля. Если раньше расхищение шло через специальные схемы бюджетного финансирования шахт, то сегодня не меньшую угрозу представляет т.н. схема "Роттердам+", - сказал он, выступая в Верховной Раде.

"Вы должны принять закон о ренте на уголь и другие полезные ископаемые в Украине также, как это сделано для газа. Сделайте это, и мы перевернем еще и эту страницу мафиозных угроз", - обратился к депутатам генпрокурор.

Как известно, в марте Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

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Экономическая правда