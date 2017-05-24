В Кабмине еще не отключили российские сайты

Обслуживающий Кабинет Министров интернет-провайдер не закрыл доступ к запрещенным российским социальным сетям.

Об этом сообщает корреспондент "Українських новин" с места событий.

Без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi можно зайти на сайты Вконтакте, Одноклассники, Yandex и Mail.ru.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" и компания "Яндекс".

В МВД Украины понимают, что в короткие сроки выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировании российских сайтов не представляется возможным, однако ожидают, что провайдеры будут добросовестно его выполнять.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети