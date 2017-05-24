Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню
Среда, 24 мая 2017, 09:12
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 24 мая на 4 копейки и установил его на уровне 26,3 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,5 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6511 гривни.
Напомним, Нацбанк укрепил официальную гривню на 23 мая на 3 копейки и установил его на уровне 26,34 за доллар.
Экономическая правда
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