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Нацбанк возмущен решением суда в пользу Суркисов

Вторник, 23 мая 2017, 20:50

Национальный банк возмущен решением суда о возвращении братьям Суркисам 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал Приватбанка и процедуры bail-in", - сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что все решения по Приватбанку были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной ст. 41-1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Также НБУ намерен обращаться в суды высших инстанций с обжалованием подобных неправосудных решений и уверен в законности проведенной процедуры bail-in.

Как сообщалось, окружной административный суд Киева обязал "Приватбанк" вернуть "А-банку" и лично семье Суркисов более 1,4 миллиарда гривен, принудительно конвертированных в акции банка во время национализации.

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НБУ Приватбанк Суркис
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