В апреле промышленное производство сократилось на 6%

В апреле 2017 года промышленное производство сократилось на 6,1% по сравнению с апрелем 2016 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают "Українські Новини".

Как сообщается, статистика показала сокращение на 6,1% с учетом не скорректированных на эффект календарных дней, на 4,6% - с учетом скорректированных.

При этом в апреле 2017 года промпроизводство сократилось на 6,9% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 1,7% (скорректированных) по сравнению с мартом 2017 года.

В январе-апреле 2017 года по сравнению с январем-апрелем 2016 года промпроизводство сократилось на 2,0%.

Как сообщалось, в марте 2017 года промышленное производство сократилось на 2,7% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с мартом 2016 года.

В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.

В 2015 году промышленное производство сократилось на 13,4% по сравнению с 2014 годом.