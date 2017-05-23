Суд разрешил взыскать с Приватбанка в пользу банка Суркисов 364 миллиона

Окружной административный суд Киева решил взыскать с Приватбанка в пользу А-банка списанные при национализации 364 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські Новини".

13 декабря 2016 года комиссия НБУ признала А-банк связанным с Приватбанком лицом.

21 декабря при национализации Приватбанка с корреспондентских счетов А-банка были принудительно списаны 364 млн гривен.

А-банк обратился в суд с требованием взыскать с Приватбанка 364 млн гривен денежных средств, списанных с корреспондентских счетов, 5,786 тыс. евро, 5,55 млн гривен и 15,8 тыс. долларов неначисленных процентов за пользование денежными средствами.

Национальный банк, возражая против иска, указал на следующее: А-банк и Приватбанк имеют общую инфраструктуру, совместные информационные системы, корреспондентские отношения, при этом А-банк большинство денежных средств размещал на счетах в Приватбанке, владелец существенного участия в А-банке Игорь Суркис одновременно обладает существенным участием в ООО "Студия "1+1", которая является родственной с Приватбанком.

В свою очередь А-банк предоставил суду информацию о том, что у него есть корреспондентские отношения с другими банками (Укргазбанк, Ощадбанк, Радабанк, Диамантбанк, Сбербанк).

Вместе с тем А-банк имеет 195 подразделений по Украине, при этом банком заключено 193 договора аренды нежилых помещений, среди которых нет договоров с Приватбанком, следовательно, А-банк не арендует никаких помещений у Приватбанка.

Также А-банк опроверг информацию о том, что у него совместная с Приватбанком платежная инфраструктура, так как финучреждение заключило ряд договоров о предоставлении аналогичных услуг с другими субъектами.

В решении правления Национального банка от 18 декабря 2016 указано, что владельцами существенного участия Приватбанка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В то же время, исходя из официальных сведений государственного реестра, эти лица не осуществляют контроль над А-банком.

Также суд отверг аргумент о том, что Игорь Суркис обладает существенным участием в "Телерадиокомпании "Студия 1+1", ООО "Гравис-Кино" и телерадиокомпании "ТЕТ" через компанию BOLVIK VENTURES, так как истцом предоставлена информация о том, что он не имеет участия в указанной компании (директором BOLVIK VENTURES LTD является Menelaos Sazos).

Исходя из изложенного, судом установлено, что А-банк и Приватбанк не имели общих владельцев существенного участия.

В связи с этим суд удовлетворил исковые требования А-банка, признал незаконным решение комиссии НБУ от 13 декабря 2016 о признании А-банка связанным с Приватбанком лицом, отменил приказ временного администратора Приватбанка о запрете расходных операций А-банка, а также ряд других приказов администратора по отношению к А-банку.

Суд постановил взыскать с Приватбанка 363,6 млн гривен, списанных с корсчетов, 5,8 тыс. евро, 5,56 млн гривен, 15,8 тыс. долларов неначисленных процентов.

Суд присудил обеспечить за счет бюджетных ассигнований Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Министерства финансов в пользу А-банка 5,56 млн гривен понесенных им расходов по уплате судебного сбора.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску А-банка к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору Приватбанка.