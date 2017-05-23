УЗ в августе запустит поезд Львов-Краков

С 1 августа ПАО "Укрзализныця" планирует отправить в первый рейс поезд Львов - Краков.

Об этом сообщил председатель правления УЗ Войцех Балчун во время пресс-конференции во Львове.

"Работаем над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом. Возможно, примем предложение польских коллег и реализуем проект с помощью системы раздвижных тележек SUW-2000. Сейчас изучаем варианты", - сообщил Балчун.

По его словам, украинские железнодорожники активно работают над улучшением международного сообщения с соседними странами.

"Безвиз открывает перед нами новые перспективы, и Укрзализныця намерена активно осваивать рынок международных железнодорожных перевозок. После Кракова планируем связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты", - сказал он.

Сообщается, что Балчун и руководство области проводят объезд по региональной филиала "Львовская железная дорога", во время которого состоялось представление коллективу директора регионального филиала Ивана Груника. Также железнодорожникам была представлена Стратегия развития ОАО "Укрзализныця" 2017-2021 годов и основные показатели работы отрасли и 2016 и 4 месяцев текущего года.

Напомним, министерство инфраструктуры просит французских коллег посодействовать привлечению средств ЕС для реализации проекта по изменению ширины железнодорожной колеи.

Как известно, самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею используют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорог Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии были 1524 мм. С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на ширину 1520 мм.

В настоящее время в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

SUW-2000 - система быстрой смены ширины колесных пар на железной дороге, разработанная в польским инженером Ричардом Шувальським. Механизм SUW-2000 позволяет колесной паре быстро, на ходу, при скорости до 30 км/ч, адаптироваться к трем распространенным в Европе стандартам путей - 1600, 1435 и 1520 мм.

Границы Польши оборудованы этой системой только в трех местах. С обеих сторон на польско-украинской границе есть несколько поездов и рельсовых автобусов, которые используют систему SUW-2000.

Экономическая правда