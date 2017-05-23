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Провайдер "Воля" с 1 июня повышает тарифы

Вторник, 23 мая 2017, 12:45

Один из крупнейший провайдеров Украины, компания "Воля", с 1 июня повышает тарифы на свои услуги в среднем на 12,6%.

Соответствующую информацию компания направила своим клиентам.

"Чтобы и в дальнейшем поддерживать высокий уровень сервиса, мы вынуждены с 1 июня 2017 года скорректировать текущую абонентскую плату за ваш тариф и дополнительные услуги", - говорится в сообщении.

 

"Рост тарифов на энергоснабжение, законодательные изменения, повышение стоимости телевизионного контента и другие экономические факторы влияют на себестоимость наших услуг", - сообщили в компании.

Также отмечается, что повышение тарифных планов происходит частично на ограниченную величину.

"В начале лета тарифы вырастут в среднем на 12,6%", - заявили в компании.

Экономическая правда

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