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Украина поднялась на 18 мест в рейтинге открытости данных

Вторник, 23 мая 2017, 11:30

Украина поднялась на 18 мест в мировом рейтинге открытости данных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Во вторник ночью World Wide Web Foundation обнародовали результаты ежегодного исследования Open Data Barometer (http://opendatabarometer.org) о состоянии развитии открытых данных в мире", - написал Гройсман.

По его словам, за "последний год Украина значительно улучшила свои показатели, заняв 44 место среди 115 стран мира и вместе с Грузией сделав самый положительный "скачок" в рейтинге".

"Открытые данные - это не только повышение прозрачности и эффективности деятельности органов власти, но и путь к развитию мощной индустрии - именно на базе государственных данных, которые стали открытыми, реализуются успешные социально важные и коммерческие проекты, оборот которых в ЕС уже составляет сотни миллионов евро в год", - заявил Гройсман.

Экономическая правда

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Гройсман
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