Янукович и Кº украли около 40 миллиардов долларов - Петренко

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что потребность в законе о спецконфискации остается, и принять его просто необходимо.

Об этом министр сказал в беседе с журналистами, передает "Укринформ".

"К сожалению, парламент не принял закон о спецконфискации, и необходимость в нем не исчезает. Потому что кроме 1,1 млрд долларов арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около 40 млрд долларов было украдено режимом Януковича за 3 года их так называемого управления", - сказал Петренко.

Он уточнил, что эти деньги находятся под разными юрисдикциями в разных государствах.

"Их вывели из страны через сложные схемы. А механизм спецконфискации дает возможность, в том числе, международного сотрудничества для возвращения этих средств", - отметил министр.

Однако, по словам Петренко, "украинские депутаты боятся этого закона как огня". В этом контексте он подчеркнул, что не понимает, почему за этот документ не голосуют депутаты из фракций демократических сил.

В то же время руководитель Минюста заявил, что по-прежнему будет настаивать, чтобы этот законопроект был принят.

"Если не этот парламент, то другой его обязательно примет", - сказал Петренко.

28 апреля стало известно, что арестованные почти 1,5 миллиардов долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что перечисление средств завершилось.