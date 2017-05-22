НБУ в ближайшее время согласует покупку Сбербанка – Рожкова

Национальный банк Украины намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк".

Об этом сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"По Сбербанку мы получили документы от потенциальных покупателей более месяца назад. Пока документы находятся в стадии изучения. Скоро мы сможем сформулировать свою позицию по этому вопросу", - сказала она журналистам в Киеве в понедельник.

Рожкова также подтвердила получение документов от нескольких потенциальных покупателей для согласования покупки Проминвестбанка (ПИБ). Они также находятся в стадии изучения.

В то же время, как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, украинский бизнесмен, владелец и президент компании DCH Александр Ярославский, который ранее анонсировал намерении приобрести Проминвестбанк, к настоящему времени еще не подавал в центробанк документы для согласования соответствующей сделки.

В целом, подытожила замглавы НБУ, интерес есть ко всем российским банкам.

В то же время в пресс-службе Нацбанка уточнили агентству, что документы на согласование покупки остальных банков с российским государственным капиталом (ВТБ Банк, БМ Банк, ВиЭс Банк - ИФ) пока никто не подавал.

Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов.

В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду.

Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка.

НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев) 10 апреля. Документы подал гражданин Великобритании и РФ Гуцериев.

Второй пакет документов, на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк", вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Гусельников.

Сбербанк ранее анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка, на 1 апреля 2017 года по размеру активов (42,873 млрд гривен) он занимал седьмое место среди 90 действовавших в стране банков.

ПИБ основан в 1992 году. У ВЭБа - 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, за первый квартал 2017 года его активы сократились на 22,9% – до 25,61 млрд гривен, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю среди 90 банков.

В апреле Нацбанк получил от двух граждан страны пакеты документов для согласования приобретения участия в ПИБе, сообщал ранее регулятор, не называя фамилий потенциальных покупателей.

По данным СМИ, потенциальными инвесторами являются: основатель MosCityGroup Павел Фукс (в России иск о его банкротстве намерен подать банк "Открытие" – ИФ) и депутат Верховной Рады Максим Микитась.

Кроме того, 18 мая наблюдательный совет Внешэкономбанка рассмотрел предложение Ярославского о приобретении Проминвестбанка, дочерней структуры ВЭБ в Украине.

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