УЗ запускает дополнительный поезд "Интерсити+" в Одессу на летний период

"Укрзализныця" на летний период назначает дополнительный скоростной поезд класса "Интерсити+" №761/762 сообщением Киев-Одесса-Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Как сообщили в УЗ, поезд будет курсировать с 16 июня по 30 августа ежедневно.

Отправление со станции Киев-Пассажирский предусмотрено в 6:11, прибытие в Одессу - в 13:11. Поезд будет останавливаться в Казатине, Виннице, Жмеринке и Вапнярке.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:06 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 22:06.

В одесском направлении также курсирует скоростной поезд "Интерсити+" № 763/764 сообщением Дарница, Киев - Одесса - Киев, Дарница.