УЗ запускает дополнительный поезд "Интерсити+" в Одессу на летний период
"Укрзализныця" на летний период назначает дополнительный скоростной поезд класса "Интерсити+" №761/762 сообщением Киев-Одесса-Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Как сообщили в УЗ, поезд будет курсировать с 16 июня по 30 августа ежедневно.
Отправление со станции Киев-Пассажирский предусмотрено в 6:11, прибытие в Одессу - в 13:11. Поезд будет останавливаться в Казатине, Виннице, Жмеринке и Вапнярке.
Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:06 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 22:06.
В одесском направлении также курсирует скоростной поезд "Интерсити+" № 763/764 сообщением Дарница, Киев - Одесса - Киев, Дарница.
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