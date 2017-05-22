Нацбанк укрепил официальный курс гривны
Понедельник, 22 мая 2017, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 22 мая на 2 копейки и установил его на уровне 26,37 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,47 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6133 гривни.
Напомним, 19 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,35-26,37 гривни за доллар.
Как сообщалось, национальный банк в ходе аукциона в пятницу купил у банков 30,6 млн долларов.
Экономическая правда
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