Нацбанк укрепил официальный курс гривны

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 22 мая на 2 копейки и установил его на уровне 26,37 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,47 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6133 гривни.

Напомним, 19 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,35-26,37 гривни за доллар.

Как сообщалось, национальный банк в ходе аукциона в пятницу купил у банков 30,6 млн долларов.

Экономическая правда