Российский Rambler запускает украинский портал

Российская группа компаний Rambler запустит портал в украинском сегменте интернета - rambler.ua.

Об этом говорится в пресс-релизе Rambler, пишет Liga.Net.

"Читатели из регионов Украины будут в курсе всего, что происходит в каждом из 25 крупнейших городов страны, а также смогут следить за информацией о погоде и курсах валют", - отмечается в пресс-релизе.

"Помимо чтения новостей пользователи теперь могут завести почту @rambler.ua. Все желающие смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик с другого сервиса и продолжить использовать его со старым адресом", - сказано в сообщении.

При этом, как уточняют Ведомости, Rambler не открывает подразделения в Украине, а сервисы для украинцев и новости для них будут делать сотрудники российского офиса.

"Мы отреагировали на обращения украинских пользователей в нашу службу поддержки и надеемся, что возможность оптимизации коммуникации будет выше политики", - заявили в холдинге.

Также сообщается, что Rambler не обсуждал свое решение с украинскими властями, и у холдинга нет уверенности, что он не попадет под санкции, как Яндекс илиMail.ru.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций).

В частности, указ предусматривает запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и Вконтакте. Rambler в санкционный список не попал.