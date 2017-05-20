Тестю Насирова докинули еще 40 миллионов на Почтовую площадь

КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" 17 мая заключило соглашение с корпорацией "Альтис-Холдинг" о реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе на 40,11 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Закупку дополнительных строительных работ провели по переговорной процедуре. В сентябре 2012 года по результатам тендера с корпорацией был заключен первоначальный договор стоимостью 403,56 млн гривен.

В прошлом году генпроектировщик ГП Институт "Киевдормостпроект" ОАО "Киевпроект" скорректировал проект, включив в него ряд дополнительных объемов работ.

По нынешнему соглашению, до 17 августа должны реконструировать памятник архитектуры национального значения 1850 года - Почтовую станцию, покрасить фасад Речного вокзала, построить пешеходный переход, фонтан, пандусы у вокзала и здания КП "Киевпастранс", трансформаторную подстанцию и канализационную насосную станцию с встроенными блоками очистки загрязненных дождевых вод.

Также обустроят инженерные и электрические сети, в том числе к Почтовому дому, благоустроят и озеленят территорию.

Заказчик не опубликовал смету и итоговую ведомость ресурсов, что не позволяет сравнить цены строительных материалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

На заработную плату пойдет 3,01 млн гривен, то есть почти восемь процентов от общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще два процента – 866 тысяч гривен.

Корпорация "Альтис-Холдинг" принадлежит Александру Глимбовскому, тестю Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу.

Напомним, Насиров был задержан по "газовому делу Онищенко". Впоследствии его тесть и жена Екатерина Глимбовская внесли за него залог в размере 100 млн гривен, что составляет несколько процентов от тендерных достижений Глимбовского в 3,39 млрд гривен.

При этом прокуроры требовали, чтобы залог ему был установлен на уровне 2 млрд гривен. Именно на такую сумму, по подсчетам НАБУ, нанес ущерб государству Насиров, позволив фирмам Онищенко не заплатить в срок рентные платежи.