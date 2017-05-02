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МЭРТ просит миссию Всемирного банка оценить прогресс Украины по легкости ведения бизнеса

Вторник, 2 мая 2017, 16:20

Министерство экономического развития и торговли Украины направило директору Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Какхонен письмо-приглашение для специальной миссии по подготовке отчета по легкости ведения бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

"В прошлом году, миссия не работала в Украине, и, как следствие, в отчете Doing Business 2017, к сожалению, не были учтены некоторые из наших достижений", - отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

"В частности, изменения в Налоговый кодекс (включая снижением единого социального взноса), создание открытого доступа к данным о недвижимости и прочее. Чтобы избежать такой ситуации в этом году мы приглашаем миссию с визитом в Украине", - добавил он.

Кроме того, во время рабочего визита в Вашингтон, первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефёдов провел встречу с командой экспертов и аналитиков, которые отвечают за подготовку отчета Doing Business. Нефёдов представил прогресс Украины в дерегуляции менеджеру Всемирного банка Рите Рамальйо.

"Госпожа Рамальйо рассказала нам, что в рейтинге 2019 года, отсчет которого начался уже в мае 2017 года, появится новый компонент - участие бизнеса в государственных закупках. Конечно, это придаст нам позиций в рейтинге. Также мы очень заинтересованы, чтобы кейс Украины был отдельно описан в отчете 2019 года, как пример образцовой системы государственных закупок", - рассказал Нефьодов.

Напомним, что МЭРТ надеется, что Украина в 2018 году войдет в топ-30 стран по легкости ведения бизнеса.

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Всемирный банк МЭРТ
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