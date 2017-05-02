Все разделы
Укр / Рус

Всемирный банк может выделить Украине 150 миллионов долларов финпомощи

Вторник, 2 мая 2017, 11:05

Всемирный банк обсудит вопрос выделения Украине 150 миллионов долларов в рамках программы финансовой помощи.

Об этом сообщает российское агенство "РИА Новости".

Как отмечается, обсуждение было перенесено с 31 марта на 2 мая. Официальный представитель банка Мерием Грей тогда не стала комментировать причины переноса, а лишь подтвердила его. По ее словам, ожидается "более широкое обсуждение".

Программа финпомощи Украине от МВФ является ключевым условием продолжения финансирования по линии других международных фининститутов.

Вместе с МВФ, который выделит 17,5 млрд долларов, в общей сложности программа составляет 40 млрд долларов на четыре года. Одним из крупнейших участников этой программы является Всемирный банк. В оказании помощи участвует также Европейский банк развития и другие международные спонсоры.

Согласно информации источника, выделение денег Украине будет одобрено советом директоров Всемирного банка с большой вероятностью.

Напомним, Всемирный банк посоветовал Украине провести 4 реформы для ускорения своего экономического восстановления.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Всемирный банк финансирование
Материалы по теме
Всемирный банк трудоустроит малообеспеченных безработных - Минсоцполитики 19 апреля 2017, 12:05
Во Всемирном банке советуют Украине в первую очередь провести 4 реформы 8 апреля 2017, 19:19
Дефицит бюджета составит 3,1% ВВП - прогноз Всемирного банка 4 апреля 2017, 13:48
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте