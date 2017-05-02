Всемирный банк может выделить Украине 150 миллионов долларов финпомощи

Всемирный банк обсудит вопрос выделения Украине 150 миллионов долларов в рамках программы финансовой помощи.

Об этом сообщает российское агенство "РИА Новости".

Как отмечается, обсуждение было перенесено с 31 марта на 2 мая. Официальный представитель банка Мерием Грей тогда не стала комментировать причины переноса, а лишь подтвердила его. По ее словам, ожидается "более широкое обсуждение".

Программа финпомощи Украине от МВФ является ключевым условием продолжения финансирования по линии других международных фининститутов.

Вместе с МВФ, который выделит 17,5 млрд долларов, в общей сложности программа составляет 40 млрд долларов на четыре года. Одним из крупнейших участников этой программы является Всемирный банк. В оказании помощи участвует также Европейский банк развития и другие международные спонсоры.

Согласно информации источника, выделение денег Украине будет одобрено советом директоров Всемирного банка с большой вероятностью.

Напомним, Всемирный банк посоветовал Украине провести 4 реформы для ускорения своего экономического восстановления.