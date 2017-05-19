"Укрзализныця” хочет реструктуризировать валютный долг

"Укрзализныця" ведет переговоры с международными кредиторами о переводе долга в национальную валюту.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу Войцеха Балчуна.

В январе 2017 г. "Укрзализныця" начала процесс реструктуризации долга по еврооблигациям на сумму 500 млн долларов, которые были причиной объявления технического дефолта.

"Для уменьшения курсовых рисков ПАО "Укрзализныця" планирует реструктуризировать долг и финансироваться в национальной валюте. Соответствующие переговоры с международными организациями уже ведутся", - заявил Балчун.

При этом, не сообщается, по какому курсу предлагается конвертировать валютный долг в гривны.

Как сообщалось ранее, в феврале 2016 держатели еврооблигаций "Укрзализныци" одобрили условия реструктуризации.

Как известно, на момент начала реструктуризации долг госмонополии составлял 37,5 млрд грн, из которых 5 млрд грн – долги перед Европейским банком реконструкции и развития и Эксимбанком Кореи.

На еврооблигационный займ приходилось 10 млрд грн, оставшиеся 22 млрд грн – долги перед внутренними кредиторами, преимущественно банками. Лишь 25% всех долгов УЗ номинированы в гривне, а три четверти - в валюте (доллар – 72%, евро – 2%).

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризациичасти государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов.

Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила кредиторам о техническом дефолте и начала переговоры о реструктуризации обязательств на 32 миллиарда гривен.

Экономическая правда