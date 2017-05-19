РЖД выведет свои вагоны из Украины из-за санкций

Дочернее предприятие Российских железных дорог - Федеральная грузовая компания - завершит вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель.

Об этом сообщает ТАСС.

"Завершают рейсы те вагоны, которые двигались в Украину, те вагоны, которые там были, порожние, отправляются в Россию. Никаких проблем с этим не видим. По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины", - сказал генеральный директор ФГК Алексей Тайчер.

По его словам, этот процесс займет "порядка двух недель".

"Вывод вагонов начался, когда мы узнали о том, что Украина ввела санкции", - отметил глава ФГК.

По словам Тайчера, в настоящее время в Украине находится около 6 тысяч вагонов ФГК.

Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК, уточнил он.

16 мая Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, санкции предусматривают блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Компаниям запрещается осуществлять государственные закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства.

Экономическая правда