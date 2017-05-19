Билеты на "Интерсити" в Перемышль можно будет покупать онлайн в июне - Балчун

"Класс бесполезных": какой будет жизнь в мире без работы Если технологии превратят работу в пережиток прошлого, чем мы будем заняты? Юваль Ной Харари, автор международного бестселлера "Sapiens. Краткая история человечества", анализирует "класс бесполезных" и ищет для них новое предназначение.

Вперед в прошлое. Зачем Украине новые большие плотины Амбициозные планы правительства осуществить многомиллиардные инвестиции в новые гидроэнергетические мощности в Украине могут оказаться неоправданными и несовместимыми с будущим. (Укр.)