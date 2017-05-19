Билеты на "Интерсити" в Перемышль можно будет покупать онлайн в июне - Балчун

Если технологии превратят работу в пережиток прошлого, чем мы будем заняты? Юваль Ной Харари, автор международного бестселлера "Sapiens. Краткая история человечества", анализирует "класс бесполезных" и ищет для них новое предназначение.
12 мая 2017, 15:20 — The Gurdian, Юваль Ной Харари
Амбициозные планы правительства осуществить многомиллиардные инвестиции в новые гидроэнергетические мощности в Украине могут оказаться неоправданными и несовместимыми с будущим. (Укр.)
5 мая 2017, 09:30 — Олег Савицкий
ЭП поговорила с главой ДТЭК Максимом Тимченко о мотивах Рината Ахметова, его отношениях с окружением президента, и Игорем Коломойским, о приватизационных планах и о скандальной формуле "Роттердам+".
27 апреля 2017, 15:30 — Дмитрий Рясной