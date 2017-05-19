Коломойский и Боголюбов вышли из набсовета "Укрнафты"

18 мая состоялось общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта", на котором был избран новый состав наблюдательного совета.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечается, на заседании акционеры заслушали и приняли к сведению отчеты правления общества за 2015 и 2016 годы и утвердили отчеты наблюдательного совета компании за эти годы.

"Акционеры признали удовлетворительной работу наблюдательного совета и приняли к сведению работу Ревизионной комиссии за этот же период", - сообщает компания.

Кроме того избран новый состав наблюдательного совета, в который вошли: Андрей Коболев (председатель Набсовета), Сергей Коновец, Юрий Витренко, Константин Пожидаев, Ярослав Теклюк, Полина Загнитко, Владимир Емцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уриэл Цви Лейбер, Мария Питта.

Таким образом из наблюдательного совета выведены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Михаил Киперман и Игорь Палица. Еще один представитель группы "Приват" Уриэл Цви Лейбер переизбран членом наблюдательного совета.

Также акционеры утвердили новый состав Ревизионной комиссии: Елена Коротчук (председатель Ревизионной комиссии), Андрей Тахтай, Эдуард Шевченко, Ольга Андрияшина, Денис Повольнов.

"Наблюдательному совету с привлечением правления общества поручено разработать предложения относительно требований к кандидатам в независимые члены наблюдательного совета, порядка их отбора, размера вознаграждения и условий договоров (контрактов) с ними", - говорится в сообщении.

Ранее глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс по поручению Наблюдательного совета направил в Государственную фискальной службы новые предложения по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации.

В данный момент налоговый долг "Укрнафты" перед ГФС превышает 13 млрд гривен.

Напомним, Укрнафта увеличила чистый убыток до 8,739 млрд гривен в 2016 году.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда