"Укртранснафта" отказывается от полного перехода в госбанки – остается с банком группы WOG

ПАО "Укртранснафта", оперирующее магистральными нефтепроводами страны, игнорирует рекомендации правления НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на обслуживание в государственные банки.

Об этом ЭП сообщил источник в компании.

По его словам, на протяжении последних двух лет дочерние предприятия "Нафтогаза" неоднократно получали письма главы правления НАК Андрея Коболева, в которых говорится о необходимости "перейти на рассчетно-кассовое обслуживание и разместить временно свободные средства компаний группы "Нафтогаза" в государственных банках".

Последнее подобное письмо "дочки" НАК получали в последних числах марта текущего года.

Полностью оно было выполнено только "Укргазвыдобуванням", в то время как "Укртрансгаз" до последнего времени сохранял партнерские отношения с "Диамантбанком" (сейчас вместо него уже пришел "Укргазбанк" - Ред.), а "Укртранснафта" до сих пор остается на обслуживании в "Банке инвестиций и сбережений" (БИС).

По данным ЭП, на момент рассылки упомянутого мартовского письма Коболева, "Укртранснафта" хранила в БИС 15 млн евро. С того момента эта сумма сократилась только на 1 млн евро – до сегодняшних 14.

"У группы ВОГ (которой близок "Банк инвестиций и сбережений" - ЭП) серьезные проблемы с ликвидностью – им не хватает денег для расчетов с кредиторами. Решают проблему через БИС: он собирает деньги в госсекторе, а после этого выдает их в виде кредитов своим "родственникам" (аффилированным банку компаниям – ЭП)", - утверждает источник ЭП.

Косвенно эта информация подтверждается официальной отчетностью "Банка инвестиций и сбережений", в соответствии с которой на конец 2016 года объем инсайдерских кредитов в нем составлял 2,5 млрд гривен или 49,3% всего кредитного портфеля.

В "Укртранснафте" проблему опровергают. "Компания не получала поручений от акционера ("Нафтогаза" - ЭП) о переходе на обслуживание в госбанки", - сообщил ЭП глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

В "Нафтогазе" ЭП сообщили, что регулярно рассылают письма о необходимости перехода на обслуживание в госбанки, но обратили внимание, что эти обращения имеют рекомендательный (а не обязательный к исполнению – Ред.) характер.

Группа WOG контролируется Степаном Ивахивым, Сергеем Лагуром и детьми покойного Игоря Еремеева Софией и Романом.

Совладельцы "Банка инвестиций и сбережений" - Петр Дыминский, Лагур и Ивахив. Они считаются кураторами парламентской группы "Воля народа", которая является неофициальным коалиционным партнером БПП и "Народный фронт".

По данным источников ЭП, в 2015 году Николай Гавриленко был назначен главой "Укртранснафты" по квоте группы "Воля народа".

С середины 2016 года должность его первого заместителя занимает Андрей Пасишник – бывший сотрудник нескольких компаний из группы WOG.

Дмитрий Рясной, ЭП