Объявлен повторный конкурс на должности членов Счетной палаты

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета объявил повторный конкурс на занятие должностей членов Счетной палаты.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Руководствуясь требованиями закона "О Счетной палате" и статьи 208-2 Регламента Верховной Рады, объявляется повторный конкурс на занятие должностей членов Счетной палаты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, членом Счетной палаты может быть гражданин Украины не моложе 30 лет, который владеет государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы, имеет высшее образование не ниже степени магистра, общий стаж работы не менее 7 лет, стаж работы в сфере аудита, экономики, финансов или права не менее 5 лет и безупречную деловую репутацию.

Срок подачи документов - до 18 часов 19 июня 2017 года.

Как известно, 4 апреля Верховная Рада не пришла к согласию относительно избрания 9 членов обновленного состава Счетной палаты Украины.

Парламент выбирал из 28 кандидатур, которые представил на его рассмотрение комитет Рады по вопросам бюджета. Все кандидаты были определены в ходе конкурса.

Сначала нардепы определили девять лучших из предоставленного списка, а затем попытались утвердить их одним голосованием. Но не смогли.

Экономическая правда