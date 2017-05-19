Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню
Пятница, 19 мая 2017, 09:01
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 мая на 2 копейки и установил его на уровне 26,39 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,37 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5927 гривни.
Напомним, 18 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,37-26,4 гривни за доллар.
Экономическая правда
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