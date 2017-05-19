Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 мая на 2 копейки и установил его на уровне 26,39 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,37 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5927 гривни.

Напомним, 18 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,37-26,4 гривни за доллар.

Экономическая правда