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Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Пятница, 19 мая 2017, 09:01

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 мая на 2 копейки и установил его на уровне 26,39 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,37 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5927 гривни.

Напомним, 18 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,37-26,4 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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