"АрселорМиттал" заставили повысить зарплаты рабочим

Генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжит Калон объявил о повышении заработной платы рабочих предприятия до 70 % с 1 мая 2017 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Повышение заработной платы коснется рабочих основных профессий, задействованных в производственных процессах", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, при уровне зарплаты, который ранее составлял менее 5 тысяч гривен, обеспечено повышение оплаты труда на 60-70%; при уровне зарплаты от 5 до 6 тысяч гривен - 40 %; 6-7 тысяч гривен – 35%; 7-8 тысяч гривен – 30%; 8-9 тысяч гривен – 25%.

"Повышение заработной платы административным работникам и руководству "АрселорМиттал Кривой Рог" не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге бастуют шахтеры трех предприятий - Криворожского железорудного комбината, ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка", требуя повышения зарплаты.

В среду стало известно, что шахтеры рудника "Евраз-Сухая Балка" добились повышения зарплат с 1 июня на 20%.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. Входит в группу Evraz (РФ).

Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.

Экономическая правда