Оптовые цены на дизтопливо обновили годовые минимумы

В четверг железнодорожные партии дизтоплива подешевели еще на 100 гривен за тонну, при этом предложение ресурса продолжает расширяться.

Об этом OilNews рассказали в "Консалтинговой группе А-95".

Средняя стоимость ДТ в крупном опте сегодня снизилась до 21 600 грн/т, что является минимальной ценой с 27 декабря 2016 года.

При этом на рынке наблюдается рекордное предложение ресурса: 25 предложений по 10-ти базисам 7-ми различных производителей.

ОККО, ЗНГК и WOG торговали белорусским продуктом по 21 700–21 900 грн/т. Литовское дизтопливо предлагает "Параллель" и "ЗНП-М в Черниговской области по 21 600–21 700 грн/т, а "Гранд Петрол" в Киеве – по 22 400 грн/т. В Херсоне и Запорожье "Альянс Энерго Трейд" выходит с туркменским ДТ по 22 100 грн/т.

Автомобильные партии также дешевеют. Их средняя по стране стоимость в четверг снизилась еще на 5 коп./л, до 18,69 грн/л. "Анвитрейд" и "Е.Коннект" торгуют трубопроводным ресурсом по 18,20 грн/л (-10 коп./л). Поставщики белорусского продукта в Коростене – "Фактор" и "Укрпалетсистем" – 18,20–18,25 грн/л.

Стоимость ДТ в европейских портах стабилизировалась в последние дни на уровне 484–495 дол/т. Операторы рынка отмечают сохранение потенциала для снижения цен.

"Завтра цена еще опустится на 50–100 грн/т", – поделился прогнозом один из импортеров российского ДТ.