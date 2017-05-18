Суд по "долгу Януковича": Украина подаст апелляцию 10 июня

Министр финансов Александр Данилюк заявляет, что Украина 10 июня подаст апелляцию по судебному спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долларов.

Об этом он сообщил журналистам в четверг, 18 мая, в кулуарах конференции Free Market Road Show Kyiv 2017.

По словам министра Данилюка, Украина планирует 10 июня подать апелляцию по судебному спору с Россией по еврооблигациям на 3 млрд долларов.

29 марта Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты.

Также суд разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение о выплате России долга 3 млрд долларов.

Как сообщалось, в декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.

В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

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