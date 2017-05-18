Кабмин ввел лицензии на поставки антрацита
18 мая Кабинет Министров Украины ввел лицензирование экспорта угля антрацитовых марок.
Решение было принято на заседании правительства.
Отмечается, что проект постановления был разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры".
Сообщается, что постановление Кабмина принято с целью обеспечения равновесия на внутреннем рынке, предупреждение неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме.
Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности.
Согласование будет осуществляться без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией.
Напомним, что ранее Министерство экономического развития и торговли инициировало введение лицензирования экспорта угля антрацитовых марок.
С 13 февраля полностью прекращена поставка антрацитового угля с оккупированного Донбасса на ТЭС, которые находятся на контролируемой Украиной территории (за исключением Луганской ТЭС).
Как сообщалось, с 17 февраля в Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля с территории Донецкой и Луганской областей, неконтролируемой украинскими властями.
16 марта Кабинет министров еще на 1 месяц продлил действие чрезвычайного положения (чрезвычайных мер) на рынке электрической энергии.
5 апреля с целью экономии угля остановили работу Трипольская ТЭС ("Центрэнерго") и Приднепровская ТЭС (ДТЭК).
6 апреля работу прекратила Змиевская ТЭС ("Центрэнерго"), 11 апреля - Криворожская ТЭС (ДТЭК).
Затем на время работу прекратила Славянская ТЭС ("Донбассэнерго").
12 апреля ЧП в энергетике было продлено еще на 1 месяц.
Экономическая правда
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