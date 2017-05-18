12 июня отправится новый поезд в Польшу - Балчун

12 июня отправится в первый рейс поезд из Ковеля до польского города Хелм.

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, сообщает пресс-служба УЗ.

Предполагается, что маршрут будет обслуживаться составом рельсового автобуса. Однако, если будет большой спрос на перевозки на этом направлении, Укрзализныця будет привлекать другой подвижной состав.

Балчун напомнил, что это будет уже второй дневной поезд в Польшу.

Также глава УЗ сообщил, что в планах Укрзализныци - развивать международные сообщения не только с Польшей, но и с другими странами Европы, особенно в контексте введения безвизового режима.

"Сейчас мы ведем переговоры со Словакией и Венгрией, ведь с безвизом ожидаем большой спрос на перевозки в эти страны", - отметил Балчун.

Он также добавил, что в будущем внутренние пассажирские сообщения Укрзализныця планирует расширять в международном направлении, а новые маршруты составлять таким образом, чтобы было удобно путешествовать в Европу большинству жителей украинских городов.

Хелм - город в Польше в 25 километрах от границы с Украиной. В 60 километрах от границы находится крупная ж/д станция Ковель (Волынская область).

Напомним, с 23 декабря "Укрзализныця" запустила скоростной поезд "Интерсити+" по маршруту Киев–Львов–Перемышль.

Экономическая правда