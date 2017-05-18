Богатейшие люди мира потеряли 35 миллиардов долларов из-за Трампа

Самые богатые люди мира потеряли 35 миллиардов долларов, когда мировые фондовые рынки потрясла политическая нестабильность в США.

Об этом сообщает Finclub.

По данным Bloomberg Billionaires Index, больше всех из топ-500 богатейших людей мира потерял основатель Facebook Марк Цукерберг. В результате падение акций социальной сети на 3,3%, он лишился 2 млрд долларов.

За один день Билл Гейтс, который владеет 86,8 млрд долларов, потерял 1 млрд долларов, а акции корпорации Microsoft упали на 2,8%.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял 1,7 млрд долларов из-за падения акций его компании на 2,2%. В то же время, состояние основателя компании Inditex (владелец Zara, Massimo Dutti, Bershka) Амансио Ортега уменьшилось на 325 млн долларов.

Мировые фондовые индексы упали после того, как Белый дом окутала политическая нестабильность из-за новостей о связях Дональда Трампа с РФ, а также после скандала с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.