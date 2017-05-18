Порошенко вошел в пятерку самых богатых чиновников
Президент Украины занял 4-е место в рейтинге деклараций чиновников за состоянием.
Об этом сообщает OpenDeclarationBot, сервис мониторинга деклараций украинских чиновников.
В 2016 году более 17 тысяч чиновников стали миллионерами.
В пятерку самых богатых чиновников вошли Александр Цапюк (2,009 млрд грн), Андрей Боляк (1,575 млрд грн), Богдан Дубневич (911,3 млн грн), Петр Порошенко (7,896 млн грн) и Вячеслав Богуслаев (777,3 млн грн).
Сообщается, что за последний год более 32 чиновников увеличили свои денежные активы более чем на 10 млн гривен. У 14% чиновников денежные активы уменьшились.
Напомним, Порошенко задекларировал 12,295 млн гривен доходов за 2016 год.
Экономическая правда
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