Все разделы
Укр / Рус

Порошенко вошел в пятерку самых богатых чиновников

Четверг, 18 мая 2017, 10:50

Президент Украины занял 4-е место в рейтинге деклараций чиновников за состоянием.

Об этом сообщает OpenDeclarationBot, сервис мониторинга деклараций украинских чиновников.

В 2016 году более 17 тысяч чиновников стали миллионерами.

В пятерку самых богатых чиновников вошли Александр Цапюк (2,009 млрд грн), Андрей Боляк (1,575 млрд грн), Богдан Дубневич (911,3 млн грн), Петр Порошенко (7,896 млн грн) и Вячеслав Богуслаев (777,3 млн грн).

Сообщается, что за последний год более 32 чиновников увеличили свои денежные активы более чем на 10 млн гривен. У 14% чиновников денежные активы уменьшились.

Напомним, Порошенко задекларировал 12,295 млн гривен доходов за 2016 год.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Порошенко
Материалы по теме
Порошенко рассказал, когда отменит санкции против российских сайтов 17 мая 2017, 17:21
Вступил в силу указ о блокировании Вконтакте, Яндекса и Mail.Ru 17 мая 2017, 09:22
Новый фронт или путь к цензуре: почему Порошенко блокирует соцсети России 17 мая 2017, 09:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте