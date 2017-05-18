НБУ укрепляет гривну

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 мая на 2 копейки и установил его на уровне 26,41 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,36 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,656 гривни.

Напомним, вчера, 17 мая, Национальный банк купил 50 миллионов долларов на валютном аукционе.

Экономическая правда